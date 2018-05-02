Республиканская партия Армении решила поддержать кандидата от оппозиции

На заседании фракции Республиканской партии Армении депутаты согласились поддержать кандидатуру на пост премьер-министра того, кого поддержит треть парламента. Выборы состоятся 8 мая.«РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой 1/3 депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», — передает слова главы фракции РПА Ваграма Багдасаряна ТАСС.
Как передает News.am, Багдасарян призвал немедленно разблокировать дороги как в Ереване, так и по всей стране и в целом нормализировать ситуацию в Армении. Он отметил, что в РПА положительно оценивают, что в ходе обсуждений накануне были озвучены почти все волнующие вопросы относительно путей урегулирования ситуации. Багдасарян сказал, что кандидат Никол Пашинян на ряд вопросов ответил, однако важнейшие пока остались без ответа. Это краеугольные вопросы не для РПА, а для страны.
1 мая Национальное собрание не поддержало кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна — единственного претендента на пост премьер-министра страны. Против него проголосовала Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство. Пашинян призвал сторонников вновь выходить на улицы и блокировать транспортные магистрали. 2 мая заблокированными в Армении оказались транспортные артерии и некоторые госучреждения.