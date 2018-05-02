США, Франция и Германия могут стать спонсорами миссии ООН на Донбассе.

Об этом в эфире «Пятого канала» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, передает «Комсомольская правда в Украине».
«На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть — расчеты и соглашение о донорах этой операции», — сказал Грымчак.
Согласно подсчетам экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20–25 тыс. военных и 5 тыс. полицейских международной миссии, добавил замминистра.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Долгая дорога в санкционный список