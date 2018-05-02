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США, Франция и Германия могут стать спонсорами миссии ООН на Донбассе

02.05.2018

США, Франция и Германия могут стать спонсорами миссии ООН на Донбассе.

Об этом в эфире «Пятого канала» заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак, передает «Комсомольская правда в Украине».

«На сегодняшний день у нас есть заявление от США, что они готовы финансировать эту миротворческую миссию. У нас есть заявление Франции, что они готовы финансировать, и у нас есть заявление Германии, они готовы рассмотреть такое финансирование. То есть самое главное у нас есть — расчеты и соглашение о донорах этой операции», — сказал Грымчак.

Согласно подсчетам экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, Украине нужно 20–25 тыс. военных и 5 тыс. полицейских международной миссии, добавил замминистра.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что введение миротворцев на Донбасс поддержали более 40 стран.


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