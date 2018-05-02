В парламенте Армении не собрался кворум из-за забастовки

2 мая председатель парламента Ара Баблоян сообщил, что зарегистрировались 27 депутатов и необходимого кворума не обеспечено, сказано на сайте законодательного органа Армении. Спикер добавил, что в последние дни в отношении депутатов парламента Армении осуществляется вопиющее беззаконие, в результате чего нарушается естественная работа Национального собрания. По словам Баблояна, депутаты становятся объектом угроз и оскорблений как на улице, так и в соцсетях; их адреса и телефонные номера выкладывают в свободный доступ. Спикер призвал сторонников Пашиняна прекратить нападки на депутатов и незаконные окружения их квартир.
Забастовка оппозиции была объявлена после того, как парламент Армении не проголосовал за кандидатуру лидера протестов Никола Пашиняна на пост премьера страны. Несогласные перекрыли дороги и заблокировали аэропорт Еревана и различные госучреждения. Президент страны Армен Саркисян призвал политические силы Армении с помощью диалога найти решение внутриполитического кризиса.
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