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Президент Армении призвал политические силы страны к диалогу

02.05.2018

Президент Армении Армен Саркисян призвал политические силы страны с помощью диалога найти решение внутриполитического кризиса.

«Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра. Я глубоко сожалею о том, что политический кризис продолжается, несмотря на то, что каждый объявляет об опасности для будущего страны. Я призываю продолжить консультации в ближайшие недели, чтобы найти выход из кризиса, который будет служить нашим общим национальным интересам», — говорится в заявлении Саркисяна.

После того как парламент Армении не проголосовал за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьера страны, в Ереване и других городах начались акции протеста. Перекрыты дороги, заблокированы аэропорт Еревана и железная дорога.

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