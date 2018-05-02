Новость о создании сервиса Facebook для знакомств обвалила акции конкурентов соцсети

Новость о создании сервиса Facebook для знакомств вызвала падение акций Match Group, владеющей приложением онлайн-знакомств Tinder.О создании функции для знакомств основатель Facebook Марк Цукерберг заявил в ходе конференции разработчиков F8, передает Reuters

«В Facebook 200 миллионов человек определяют себя как одинокие, поэтому ясно, что тут имеется широкое поле деятельности. Новая функция поможет построить настоящие, длительные отношения и не предназначена для связей на одну ночь», — рассказал Цукерберг.

По словам основателя соцсети, сервис знакомств предложит пользователям кандидатов не из числа их друзей, при этом друзья не смогут увидеть анкету пользователя. Подбор спутников сервис должен будет осуществлять, исходя из локальных личных событий пользователя. Главный специалист по продуктам Facebook Крис Кокс объявил, что сервис запустят через несколько месяцев.

После анонса Цукерберга акции Tinder упали более чем на 18%, связанная с Match Group корпорация IAC подешевела почти на 14%.