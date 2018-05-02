Военные расходы России снизились впервые за 19 лет — с 1998 года, сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) по итогам 2017 года.

В 2017 году военные расходы России снизились на 20% по сравнению с предыдущим годом и составили $66,3 млрд. Военная модернизация остается приоритетом в России, но военный бюджет ограничен экономическими проблемами, отмечается в докладе.

The New Times

Общий объем военных расходов в мире составил $1,7 трлн, увеличившись на 1,1%. Военные расходы в 2017 году составили 2,2% от мирового ВВП или $230 на человека.

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