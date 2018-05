WP: Спецпрокурор Мюллер угрожал вызвать Трампа по повестке

Спецпрокурор Роберт Мюллер угрожал вызвать президента США Дональда Трампа по повестке.Мюллер сказал об этом на встрече с адвокатами Трампа в марте 2018 года, пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника. Юристы заявили спецпрокурору о том, что президент имеет право не говорить со следователями по делу о российском вмешательстве в выборы. Мюллер ответил, что в случае отказа Трампа он может выписать повестку. WP пишет, что беседа с Мюллером привела к неделям беспорядка среди адвокатов Дональда Трампа, которые стали обсуждать, как поступить с запросом спецпрокурора на интервью с президентом США. Позже команда Мюллера согласилась предоставить юристам Трампа информацию о темах, которые могут быть подняты во время интервью.Ранее The New York Times опубликовала список вопросов, которые спецпрокурор Мюллер передал юристам президента США в связи с «российским делом». Список из 40 вопросов делится на четыре сегмента. Первый посвящен экс-советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который ранее признал вину в даче ложных показаний ФБР о разговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Второй сегмент вопросов касается бывшего директора ФБР Джеймса Коми, уволенного Трампом. В третьем сегменте вопросы спецпрокурора посвящены главе Минюста Джеффу Сешнесу. Последний сегмент посвящен координации избирательной кампании Трампа с Россией.Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключает того, что даст показания спецпрокурору, команда которого с 2017 года расследует предполагаемое вмешательство РФ в выборы президента США. Кремль неоднократно отрицал свое вмешательство.