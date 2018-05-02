Жуков отказался от участия в выборах президента Олимпийского комитета РФ

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков решил не участвовать в выборах главы организации.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — заявил он ТАСС.

The New Times

Выборы президента ОКР должны состояться 29 мая. В декабре 2017 года Жуков был лишен членства в Международном олимпийском комитете по итогам расследования допингового скандала. Его статус восстановили после Олимпиады в Пхенчхане.

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