Жуков отказался от участия в выборах президента Олимпийского комитета РФ

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков решил не участвовать в выборах главы организации.
«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе. У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», — заявил он ТАСС.
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