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«Роснефть» проведет обратный выкуп своих акций

02.05.2018

Компания «Роснефть» объявила о программе обратного выкупа акций на $2 млрд до 2020 года.

«С целью повышения доходности для акционеров руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018–2020 гг. на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО. Данная программа будет реализовываться в среднесрочной перспективе и финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов», — говорится в сообщении компании.

Реализация программы обратного выкупа начнется во II квартале 2018 года, после получения соответствующих корпоративных одобрений.

На фоне сообщения компании акции «Роснефти» на торгах Московской биржи подорожали на 5%, до 402,31 руб. за бумагу к уровню закрытия предыдущих торгов. Об этом, как передают «Ведомости», свидетельствуют данные биржи.

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