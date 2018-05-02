Close

Минфин США отсрочил продажу активов Rusal, En+ и ГАЗа

02.05.2018

На месяц продлил Минфин США срок продажи активов компаний, которые подпали под санкции 6 апреля. Бумаги En+, ГАЗ и «Русала» инвесторы должны продать до 6 июня. Прежде срок был до 7 мая.

Как сообщает РБК, Минфин США выпустил обновленные версии документа, которые устанавливают крайний срок, до которого инвесторы должны избавиться от акций и бондов компаний, подпавших под санкции 6 апреля 2018 года. Вместо генеральной лицензии № 13 Управления контроля зарубежных активов (OFAC) в действие вступает генеральная лицензия № 13А, которая предписывает избавиться от ценных бумаг En+, ГАЗ и «Русал» до 6 июня.

Ранее Минфин США позволил американским и другим иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с «Русалом» до 23 октября. 

«Русал» ведет переговоры с американскими властями с целью выйти из санкционного списка. Глава Министерства финансов США назвал накануне диалог обнадеживающим.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Долгая дорога в санкционный список

Бессрочная власть 

Как договорились Ким и Мун 

Тунеядцы снова в моде 

Лавка старьевщика

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.