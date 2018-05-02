Минфин США отсрочил продажу активов Rusal, En+ и ГАЗа

На месяц продлил Минфин США срок продажи активов компаний, которые подпали под санкции 6 апреля. Бумаги En+, ГАЗ и «Русала» инвесторы должны продать до 6 июня. Прежде срок был до 7 мая.



Как сообщает РБК, Минфин США выпустил обновленные версии документа, которые устанавливают крайний срок, до которого инвесторы должны избавиться от акций и бондов компаний, подпавших под санкции 6 апреля 2018 года. Вместо генеральной лицензии № 13 Управления контроля зарубежных активов (OFAC) в действие вступает генеральная лицензия № 13А, которая предписывает избавиться от ценных бумаг En+, ГАЗ и «Русал» до 6 июня.



The New Times

Ранее Минфин США позволил американским и другим иностранным компаниям завершить исполнение существующих контрактов с «Русалом» до 23 октября.«Русал» ведет переговоры с американскими властями с целью выйти из санкционного списка. Глава Министерства финансов США назвал накануне диалог обнадеживающим.

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