Парламент Британии обязал офшоры раскрыть имена бенефициаров

До конца 2020 года заморские территории Великобритании — Каймановы и Британские Виргинские острова — обязаны раскрыть информацию об истинных владельцах офшорных фирм. Такой законопроект приняли депутаты палаты общин парламента Великобритании
Как сообщает Reuters, правительство готово поддержать законопроект. Считается, что это будет серьезным шагом в борьбе с отмыванием грязных денег.После принятия закона будут раскрыты имена и российских бизнесменов, скрывающих активы в британских офшорах. Их стоимость оценивается в более £34 млрд.
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