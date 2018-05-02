В Ереване заблокированы дороги и госучреждения

После того как парламент Армении не утвердил на посту премьера Никола Пашиняна, протестующие заблокировали все дороги в Ереване и здания госучреждений.
Как передает «Интерфакс», автомобильное движение в Ереване почти прекращено, нарушена работа метрополитена. Жители всех районов Еревана присоединились к объявленной лидером оппозиции Николом Пашиняном всеобщей забастовке. Перекрыты автотрассы, ведущие в Ереван, входы в здания ряда госведомств, в частности, Минюста, Минкультуры и Минобразования. Сотрудники ереванского международного аэропорта «Звартноц» также присоединились к акции протеста.1 мая парламент Армении не утвердил Никола Пашиняна премьер-министром. Его кандидатура была единственной, но голосов не хватило. После этого Пашинян объявил о всеобщей забастовке.
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