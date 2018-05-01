Парламент Армении не поддержал Пашиняна на выборах премьер-министра

Во время голосования присутствовали 102 депутата из 105, передает РБК. За кандидатуру Пашиняна выступило 45 депутатов, против — 55. Для победы ему необходимо было получить как минимум 53 голоса.
Согласно Конституции Армении, если с первой попытки парламент не выбирает премьера, то на седьмой день должно быть проведено новое голосование с новыми кандидатами. Если кандидатура премьер-министра не будет определена со второго раза, парламент распускается.
Никола Пашинянавыдвинул в качестве кандидата оппозиционный блок «ЕЛК», который он возглавляет в парламенте. Лидер протестов стал единственным кандидатом на пост премьера, выдвинутым от парламентских фракций на голосование 1 мая.
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