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Amazon запретила использовать для обхода блокировок свою сеть

01.05.2018

Amazon запретила использовать технологию domain-fronting для перенаправления трафика на сторонние сервисы.

Изменения являются частью процесса по усовершенствованию защиты доменов, сообщается в блоге Amazon. В компании отметили, что запрет направлен на борьбу с теми, кто использует эту технологию для распространения вредоносного программного обеспечения и избегает ограничений, наложенных на уровне TLS/SSL.

Domain-fronting популярна среди тех, кто обходит правительственные блокировки, такие как Роскомнадзор накладывает на Telegram. Ранее технологию запретили в Google.

Таганский районный суд Москвы 13 апреля принял решение заблокировать Telegram из-за его отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. С 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку мессенджера. В результате ведомство заблокировало миллионы IP-адресов, в том числе Google и Amazon, которые использовались для обхода ограничений Регулятора.


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