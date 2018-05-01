Нетаньяху высказался о возможности войны Израиля с Ираном

«Никто не хотел бы такого развития событий. Это Иран меняет правила игры в регионе», — цитирует Нетаньяху Reuters. Также премьер-министр заявил, что в настоящее время продолжается процесс изучения иранских документов, которые попали в руки израильской разведки. Ранее на основе этих секретных данных Нетаньяху обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия.
Тем временем Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) утверждает, что не фиксировало достоверных признаков работы в Иране по созданию ядерной бомбы после 2009 года, передает ТАСС. В Иране до 2003 года в рамках скоординированной работы был проведен ряд мероприятий, связанных с разработкой ядерного взрывного устройства, и некоторые мероприятия проводились после 2003 года, однако достоверных признаков того, что Тегеран разрабатывает ядерное оружие после 2009 года, нет, сказали в МАГАТЭ. Давать оценку заявлениям Биньямина Нетаньяху в агентстве отказались.
«МАГАТЭ в соответствии со своей стандартной практикой оценивает всю имеющуюся у нее информацию касательно соглашения о гарантиях. Однако МАГАТЭ старается публично не обсуждать вопросы, связанные с любой такой информацией», — отметил официальный представитель Агентства по атомной энергии.
В 2015 году Иран, США, Россия, Британия, Франция, Германия и Китай заключили соглашение, подразумевающее снятие санкций с исламской республики в обмен на отказ страны от ядерной программы.
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