Нетаньяху высказался о возможности войны Израиля с Ираном

«Даже в худших из диктатур люди борются за свободу!»

Представители двух поколений французских бунтарей — знаменитый французский философ, участник событий Мая-68 Андре Глюксманн и его двадцатидевятилетний сын Рафаэль специально для The New Times рассказали, что означает наследие 1968-го для мира и России