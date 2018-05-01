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В России МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом

01.05.2018

С 1 мая в России вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Теперь он составляет 11 163 руб. в месяц. До этого МРОТ составлял 9 489 руб., или 85% от прожиточного минимума.

Как пишут «Ведомости», реализация положений закона коснется 3 млн человек, в том числе 1,6 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений. В обосновании к документу говорится, что на повышение зарплат бюджетников в 2018 году потребуется около 39,3 млрд руб. Часть этих средств уже выделена.

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