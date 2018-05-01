Трамп спросил у Меркель совета по работе с Путиным

Президент США Дональд Трамп спрашивал совета у канцлера Германии Ангелы Меркель о том, как работать с президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь об этом зашла во время встречи лидеров США и Германии в Белом доме 27 апреля, сообщает CNN со ссылкой на собственные источники. Какой совет Трампу дала Меркель неизвестно, отмечает телеканал. Во время встречи лидеры двух стран обсуждали ядерное соглашение с Ираном, принятое во времена Барака Обамы. Меркель пыталась убедить Трампа не разрывать договор. После встречи канцлер заявила, что Трамп сказал «точно то, что она ожидала» по Ирану, в том числе его утверждение о документе как о худшем соглашении, когда-либо обсуждавшемся. Также разговор шел о торговле между двумя странами и деятельности НАТО, в частности, президент США упрекнул канцлера в том, что у Германии оборонные расходы ниже, чем рекомендует НАТО, притом, что Меркель «могла бы поднять их до требуемых 2% завтра».

