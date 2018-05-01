В Петербурге задержали демонстрантов с флагами Евросоюза и портретом Путина

Перед началом первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге активистов движения «Солидарность» задержали на Лиговском проспекте.
Как сообщил «Фонтанке» один из задержанных, Всеволод Нелаев, причиной стали принесенные ими флаги иностранных государств.
Также на демонстрации задержали Варю Михайлову, которая шла с портретом Путина в колонне Партии мертвых, и Алексея Назарова из-за радужного флага, передает «ОВД-Инфо».
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