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В Петербурге задержали демонстрантов с флагами Евросоюза и портретом Путина

01.05.2018

Перед началом первомайской демонстрации в Санкт-Петербурге активистов движения «Солидарность» задержали на Лиговском проспекте.

Как сообщил «Фонтанке» один из задержанных, Всеволод Нелаев, причиной стали принесенные ими флаги иностранных государств.

«Мы принесли флаги Британии, Израиля, Евросоюза, но организаторы оппозиционного шествия сказали, что с ними нельзя участвовать в акции, и позвали полицию», — рассказал Нелаев.

Всего задержаны 10 человек.

Также на демонстрации задержали Варю Михайлову, которая шла с портретом Путина в колонне Партии мертвых, и Алексея Назарова из-за радужного флага, передает «ОВД-Инфо».

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