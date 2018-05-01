В Петербурге началась акция за свободу интернета

В Санкт-Петербурге началось шествие за свободу интернета и против блокировки Telegram. На акцию вышли порядка тысячи человек. Колонна прошла по Лиговскому проспекту в сторону Невского.





The New Times

Накануне аналогичная акция в Москве собрала около 12 тыс. человек. Они требовали прекратить блокировку мессенджера Telegram , отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и прекратить давление на свободу слова.

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