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В Петербурге началась акция за свободу интернета

01.05.2018

В Санкт-Петербурге началось шествие за свободу интернета и против блокировки Telegram. На акцию вышли порядка тысячи человек. Колонна прошла по Лиговскому проспекту в сторону Невского.

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Накануне аналогичная акция в Москве собрала около 12 тыс. человек. Они требовали прекратить блокировку мессенджера Telegram, отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и прекратить давление на свободу слова.

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