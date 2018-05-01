NYT рассказала о вопросах спецпрокурора Мюллера к Трампу по «российскому делу»

The New York Times опубликовала список вопросов, которые спецпрокурор Роберт Мюллер передал юристам президента США Дональда Трампа в связи с «российским делом».

Список из 40 вопросов приводится на сайте газеты. Он делятся на четыре сегмента. Первый посвящен экс-советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который ранее признал вину в даче ложных показаний ФБР о разговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Мюллера интересует, знал ли президент о телефонном разговоре Флинна с Кисляком в декабре 2016 года и какова была его реакция на сообщения СМИ об этом разговоре.

Второй сегмент вопросов касается бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Дональд Трамп уволил его в мае 2017 года. Мюллера интересует, что президент имел в виду, когда сказал российским дипломатам, что увольнение Коми уменьшит давление, что Трамп думал о Коми во время переходного периода и какого мнения президент придерживается относительно брифинга бывшего директора ФБР о вмешательстве России в выборы.

В третьем сегменте вопросы спецпрокурора посвящены главе Минюста Джеффу Сешнесу. Мюллера интересует почему Трамп не принял отставку Сешнеса в 2017 году, зачем критиковал его за позицию в отношении дела об обнародованной служебной переписке Хиллари Клинтон и что президент думает о нежелании главы Минюста участвовать в расследовании вмешательства России в американские выборы.

Последний сегмент посвящен координации избирательной кампании Трампа с Россией. Мюллер хочет знать, что Трампу известно о вмешательстве в выборы российских хакеров, о том, когда президент узнал о встрече своей команды, в том числе своего сына Дональда, с российским юристом Натальей Весельницкой и о контактах Трампа с семьей бизнесменов Агаларовых и российскими чиновниками во время визита в Россию в 2013 году.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключает того, что даст показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, команда которого с 2017 года расследует предполагаемое вмешательство РФ в выборы президента США.