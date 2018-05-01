NYT рассказала о вопросах спецпрокурора Мюллера к Трампу по «российскому делу»

Список из 40 вопросов приводится на сайте газеты. Он делятся на четыре сегмента. Первый посвящен экс-советнику Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну, который ранее признал вину в даче ложных показаний ФБР о разговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Мюллера интересует, знал ли президент о телефонном разговоре Флинна с Кисляком в декабре 2016 года и какова была его реакция на сообщения СМИ об этом разговоре.
В третьем сегменте вопросы спецпрокурора посвящены главе Минюста Джеффу Сешнесу. Мюллера интересует почему Трамп не принял отставку Сешнеса в 2017 году, зачем критиковал его за позицию в отношении дела об обнародованной служебной переписке Хиллари Клинтон и что президент думает о нежелании главы Минюста участвовать в расследовании вмешательства России в американские выборы.
Последний сегмент посвящен координации избирательной кампании Трампа с Россией. Мюллер хочет знать, что Трампу известно о вмешательстве в выборы российских хакеров, о том, когда президент узнал о встрече своей команды, в том числе своего сына Дональда, с российским юристом Натальей Весельницкой и о контактах Трампа с семьей бизнесменов Агаларовых и российскими чиновниками во время визита в Россию в 2013 году.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что не исключает того, что даст показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, команда которого с 2017 года расследует предполагаемое вмешательство РФ в выборы президента США.