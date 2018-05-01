В Москве на первомайской демонстрации задержали психоактивистов

В Москве во время первомайской демонстрации полиция задержала 25 участников колонны психоактивистов.

Как рассказала «ОВД-Инфо» одна из задержанных Анастасия Медведева, полицейские грубо задерживали участников колонны — они хватали и выталкивали людей, вырывали плакаты из рук. Всего задержали 25 человек. Среди которых двое несовершеннолетних. У некоторых из задержанных есть инвалидность, психические и ментальные расстройства.

The New Times

На странице «Колонна психоактивистов на 1 мая» во «ВКонтакте» сообщается, что «в широком смысле психоактивизм трактуется как действия, направленные на изучение, исследование темы психических и ментальных расстройств, границ нормы, российских психиатрических институций».Организаторы колонны предполагали, что на демонстрацию выйдут дети и взрослые с психическими расстройствами, волонтеры, правозащитники и все, «кому не безразлична тема жизни и прав людей с ментальными особенностями в России».

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