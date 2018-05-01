Александр Плющев о митинге в защиту интернета

Митинг был очень хороший. Неожиданно хороший. Все, кто говорил, что никто не придет, посрамлены. Атмосфера и обстановка — отличные, люди — боевые. 12,5 тысяч — вполне адекватная оценка. По нынешним временам — очень неплохо. Если это меньшинство (см. опрос выше), то что же будет, когда оно превратится в большинство, а это не так уж невозможно.



Либертарианцы, Роскомсвобода и пираты — молодцы, организовали все просто на 5+: и звук, и сцена, и спикеры, во всяком случае те, которых я застал, — отличные. Слава богу, у всех хватило ума не выяснять, кто более борец за свободу. Все были молодцы, просто на редкость.

Уникальность ситуации в том, что как никогда много оппозиционных политиков поддержали — Навальный, Гудков, Яшин, Явлинский, Удальцов — интернет и его свобода стали платформой если не для объединения, то для сближения позиций непримиримых союзников.



Тех, кто писал, что никто не выйдет из-за Навального, смело отправляйте на свалку — они не просто ничего не понимают, это мурзилки. Вообще, тех, кто гундосит, — игнорируйте.

Митинг сам по себе ничего не решает и не может решить. Митинг — это демонстрация того, что люди просто так не дадут отнимать у них буквально все подряд. И это дорогого стоит.

Из всего этого лишь один пессимистический вывод: теперь с Telegram точно не слезут. Ибо теперь у властей подтвердилось и укрепилось подозрение, что у Дурова/Навального есть гигантский мобилизационный ресурс. Если они в майские праздники выводят столько народу, сколько они выведут, когда реально прижмет.

Но это не страшно.

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