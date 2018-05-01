Монстрация в Новосибирске собрала около 3 тыс. человек

В Новосибирске участники абсурдистской акции Монстрация прошли со своими креативными лозунгами по Красному проспекту. Акция была согласована с властями.

Как сообщает Тайга.инфо, среди прочих участников акции в шествии были замечены экс-замгубернатора Новосибирской области, а ныне директор Института истории СО РАН Виктор Козодой и депутат Заксобрания Алексей Александров.

















Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года. Как напоминает «Интрефакс», в апреле 2011 года организатор акции Артем Лоскутов получил за Монстрацию премию в области современного искусства «Инновация», организатором которой является Государственный центр современного искусства.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Долгая дорога в санкционный список

Бессрочная власть

Как договорились Ким и Мун

Тунеядцы снова в моде

Лавка старьевщика