В некоторых регионах РФ начинают взимать курортный сбор

С 1 мая в курортных городах Алтайского и Ставропольского краев с туристов начинают взимать курортный сбор. В Крыму проект пока отложен. В Краснодарском крае он стартует после окончания Чемпионата мира по футболу, 16 июля.

Как отмечает «Интерфакс», курортный сбор распространяется только на совершеннолетних туристов, останавливающихся в гостиницах, санаториях и других объектах размещения. Размер платы составит 30 руб. в сутки с человека на Алтае и 10 руб. в Ставрополье.

Сбор платится при выезде из отеля. После оплаты туристу обязаны выдать документ об уплате налога.

Брать деньги будут не на всей территории регионов, а в отдельных муниципалитетах. В Алтайском крае это курорт Белокуриха. В Краснодарском крае сбор будет взиматься в Анапе, Геленджике, Сочи, Горячем Ключе, поселках Новомихайловский, Джубга, Небуг и Шепси. В Ставропольском крае придется платить в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках. В Крыму курортный сбор будет взиматься только в период с 1 мая по 30 сентября в Алуште, Евпатории, Саках, Судаке, Феодосии и Ялте, а также в Черноморском районе.

The New Times

Полученные деньги местные власти должны потратить на развитие туристической инфраструктуры.

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