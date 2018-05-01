Глава Минфина США назвал диалог с «Русалом» обнадеживающим

В США не пытаются прекратить операции компании «Русал» и считают одним из условий отмены санкций против нее снижение доли Олега Дерипаски, заявил в эфире телеканала Bloomberg министр финансов США Стивен Мнучин.
«Русал» был выбран не потому, что мы нацеливались на него, а потому, что мы нацеливались на его владельцев. Как мы поняли, в итоге были последствия для многих из тех, кто прилежно работает в компании», — передает ТАСС слова министра.
Ранее стало известно, что основной владелец En+ Олег Дерипаска сокращает долю в компании и уходит из совета директоров. Дерипаска согласился сократить долю участия в компании с 66% до меньше чем 50%. Также бизнесмен согласился с предложением независимого директора лорда Грега Баркера о своем уходе из совета директоров и назначении новых независимых директоров, которые получат большинство в совете.
6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску в санкционный список (SDN).
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