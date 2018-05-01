Глава Минфина США назвал диалог с «Русалом» обнадеживающим

В США не пытаются прекратить операции компании «Русал» и считают одним из условий отмены санкций против нее снижение доли Олега Дерипаски, заявил в эфире телеканала Bloomberg министр финансов США Стивен Мнучин.

«Русал» был выбран не потому, что мы нацеливались на него, а потому, что мы нацеливались на его владельцев. Как мы поняли, в итоге были последствия для многих из тех, кто прилежно работает в компании», — передает ТАСС слова министра.

The New Times

Мнучин напомнил, что США ранее продлили для американских инвесторов допустимые сроки разрыва отношений с «Русалом» до 23 октября. «Компания обратилась к нам с ходатайством об исключении из списка санкций. Я не буду уточнять, что именно это будет предполагать, но одна из вещей — это продажа контрольного пакета акций. <…> Мы обсуждаем многие факты и обстоятельства. Первым элементом будет то, что Дерипаска сократит долю акций ниже 50%. Мы ведем диалог с компанией, очевидно, мы полагаем, что этот диалог обнадеживает, поэтому мы продлили лицензию, чтобы и у компании было время, и у нас, чтобы разобраться с этими вопросами», — сказал Мнучин.Ранее стало известно, что основной владелец En+ Олег Дерипаска сокращает долю в компании и уходит из совета директоров. Дерипаска согласился сократить долю участия в компании с 66% до меньше чем 50%. Также бизнесмен согласился с предложением независимого директора лорда Грега Баркера о своем уходе из совета директоров и назначении новых независимых директоров, которые получат большинство в совете.6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску в санкционный список (SDN).

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