Завкафедрой русского языка РГГУ Максима Кронгауза уволили «формально»

Заведующий кафедрой русского языка Российского государственного гуманитарного университета Максим Кронгауз сообщил, что получил уведомление об увольнении. В вузе назвали это формальностью.

«Родной и когда-то горячо любимый университет замечательно поздравил меня с 60-летием. То есть вообще никак не поздравил, а где-то еще через месяц прислал бумагу под названием «уведомление об увольнении». Я работаю в РГГУ почти 28 лет и 22 года заведую кафедрой русского языка. Обидно!» — написал Кронгауз в Facebоok.

Запись прокомментировал директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев. По его словам, уведомление — лишь формальность.

«Не уволен. Нет. Уведомление — часть формального процесса. Его нельзя не прислать совместителю <...> Не прислать — будет нарушением. После окончания срока старого контракта, заключают новый на новый учебный год», — заявил Исаев.

The New Times

Максим Кронгауз — один из самых популярных преподавателей вуза, доктор филологических наук, профессор-исследователь.

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