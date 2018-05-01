Израиль, США и Великобритания обвинили Иран в тайной разработке ядерного оружия

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в том, что он вопреки «ядерной сделке» тайно разрабатывает ядерное оружие. Эти обвинения поддержали власти США и Великобритании.«По поводу заявлений Израиля, связанных с разработкой Ираном ядерного оружия. Эти факты согласуются с тем, что давно известно Соединенным Штатам: у Ирана есть полноценная тайная ядерная программа, которую он пытался, но не смог скрыть от всего мира и от своих собственных граждан», — говорится в заявлении Белого дома, передает РБК.
Представитель британского правительства заявил, что Лондон никогда не был «наивным» по поводу «ядерных намерений» Ирана. В Британии отметили, что независимые инспекции МАГАТЭ остаются «жизненно необходимыми», чтобы установить, придерживается ли Иран «ядерной сделки», и носит ли его ядерная программа мирный характер.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Тегеран в том, что он тайно вопреки «ядерной сделке» продолжает работу над ядерным оружием. В доказательство он продемонстрировал добытые израильской разведкой документы, которые, как утверждается, являются частью тайного «ядерного архива» Ирана.
Власти Ирана обвинения Израиля отрицают, называя их «запланированным шоу» перед 12 мая — крайним сроком, когда президент США Дональд Трамп должен принять решение по «ядерной сделке» с Ираном. Соглашение было заключено в 2015 году между США, Россией, Британией, Францией, Германией и Китаем с одной стороны и Ираном — с другой. Согласно сделке, санкции с Тегерана постепенно снимаются в обмен на отказ от ядерной программы. Параллельно Иран обязан был допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты.
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