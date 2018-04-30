Петр Порошенко объявил о смене формата операции на Юго-Востоке Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе завершена, в регионе стартовала операция Объединенных сил.
«Подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — написал Порошенко в Facebook.
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