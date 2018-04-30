Петр Порошенко объявил о смене формата операции на Юго-Востоке Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе завершена, в регионе стартовала операция Объединенных сил.

«Подписал приказ Верховного Главнокомандующего ВСУ о начале операции Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях», — написал Порошенко в Facebook.

The New Times

По его словам, это не просто смена формата. «Это новые возможности защиты украинской территории, украинских граждан». «Украина будет бороться за каждый клочок нашей земли, каждого гражданина, который остался на оккупированной территории. Мы сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее земля временно оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма вернулась под суверенитет Украины», — заявил Порошенко.

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