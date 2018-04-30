Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера Армении

Завершился срок выдвижения кандидатов на пост премьер-министра Республики Армения. Единственным кандидатом стал лидер оппозиции Никол Пашинян.

Как передает «Интерфакс», для избрания Пашиняну нужно набрать 1 мая 53 голоса членов парламента. Его кандидатуру выдвинула фракция «Елк», обладающая в законодательном органе девятью голосами. Оппозиционная фракция «Царукян» (31 голос) и фракция «Дашнакцутюн» (7 голосов) заявили, что проголосуют за Пашиняна.

The New Times

Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов — 58 депутатов. В партии, лидером которой является экс-премьер Серж Саргсян, заявили, что не станут выдвигать кандидатуру на пост главы нового правительства, однако о позиции по голосованию пока не сообщали.

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