Прокуратура предупредила Алексея Навального о недопустимости проведения акции 5 мая

Прокуратура предупредила оппозиционера Алексея Навального о негативных последствиях проведения несанкционированной акции, намеченной на 5 мая в Москве.

«В целях недопущения возможных нарушений закона при проведении публичных мероприятий прокуратурой Центрального административного округа Москвы организатору публичного мероприятия Любови Соболь и Алексею Навальному, призывающему к участию в шествии, направлены предостережения», — цитирует «Интерфакс» сообщение прокуратуры.

The New Times

По данным ведомства, в интернете «активно распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая 2018 года в массовом публичном мероприятии — шествии по Тверской улице». Между тем акция с властями не согласована.

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