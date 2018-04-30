Несколько тысяч людей собрались на акцию в защиту Telegram

В Москве, на проспекте Академика Сахарова, началась акция против блокировки мессенджера Telegram. В ней принимают участие от 5 до 7 тыс. человек.

The New Times

Люди продолжают подходить к сцене, играет музыка. Люди держат в руках плакаты, запускают бумажные самолетики. На акцию пришел и оппозиционер Алексей Навальный. Толпа скандирует: «Путин — вор»!«Тысячи молодых и прогрессивных людей в данный момент выступают в защиту свободы интернета в Москве. Тысячи еще продолжают подходить. Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», — написал Павел Дуров во «ВКонтакте».Акция была организована Либертарианской партией России, согласована с мэрией.Таганский районный суд Москвы 13 апреля постановил заблокировать мессенджер из-за отказала предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

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