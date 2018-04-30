МВД Великобритании возглавил Саджид Джавид

Как сообщает РБК, до работы в правительстве Джавид успел поработать в банке Chase Manhattan в Нью-Йорке, а в 2004 году стал управляющим директором Deutsche Bank. Ушел он оттуда в 2009 году.
Решение назначить Джавида отчасти может объясняться желанием премьер-министра Терезы Мэй направить в МВД человека, который ранее не имел никакого отношения к этому ведомству и не может быть причастен к скандалу, в котором оказалась замешана его предшественница Эмбер Радд. Она ушла в отставку после того, как стало известно, что она установила целевые показатели по мигрантам, которых власти должны высылать из страны.
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