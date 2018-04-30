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В каждом втором ТЦ найдены серьезные нарушения правил пожбезопасности

30.04.2018

МЧС и прокуратура проверили практически все торгово-развлекательные центры России. В каждом втором из них были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.

Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, передает ТАСС. Министр отметил, что многие центры были построены с явными нарушениями.

С 1 мая в торговых центрах начнутся учения, в ходе которых будут отработаны действия персонала, администрации объектов при возникновении пожаров, а также еще раз будет проверено наличие средств первичного пожаротушения, состояние эвакуационных выходов и т. д.

Проверки торговых центров и мест отдыха детей начались после пожара в кемеровском ТЦ, где погибли 60 человек.

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