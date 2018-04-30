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Никол Пашинян выдвинут на пост премьер-министра Армении

30.04.2018

Члены фракции «Елк» парламента Армении проголосовали за выдвижение лидера оппозиционных протестов Никола Пашиняна на пост главы правительства.

Как рассказал РБК пресс-секретарь политика Тигран Авинян, представители «Елк» подали в Национальное Собрание Армении соответствующие документы. На данный момент Пашинян является единственным зарегистрированным кандидатом на пост премьера. 

Выборы должны пройти 1 мая. Республиканская партия Армении, которая поддерживала ушедшего в отставку с премьерского поста Сержа Саргсяна, заявила, что не будет выставлять своего кандидата на голосование, если Пашинян будет единственным претендентом.

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