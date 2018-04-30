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Глава МВД Великобритании ушла в отставку после скандала с депортацией мигрантов

30.04.2018

Министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд ушла в отставку из-за скандала вокруг миграционной политики МВД.

Как передает «Интерфакс», после Второй мировой войны Великобритания в связи с нехваткой рабочей силы приглашала на работу граждан стран Карибского бассейна и Африки. Недавно газета The Guardian распространила информацию о том, что у МВД страны существует программа депортации конкретного количества мигрантов.

Так, по данным издания, мигрантам стали отказывать в медицинской помощи, им часто угрожали депортацией при отсутствии документов на право постоянного проживания в стране, умышлено создавая, таким образом, «враждебную среду» для них.

Радд сначала отрицала это, потом заявляла, что ничего не знала о подобных нормативах. В воскресенье газета The Guardian опубликовала письмо министра к премьеру, из которого следует, что оба политика знали о существовании целевых показателей по депортации мигрантов.

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