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Павел Дуров поддержал московский митинг против блокировки Telegram

30.04.2018

Основатель Telegram Павел Дуров назвал запланированный на 30 апреля митинг в защиту интернета историческим шансом для москвичей выразить общую позицию.

«Последние 2 недели мы вели неравный бой с интернет-цензором. Мы делали это ради вас — наших российских пользователей. Однако будущее российского интернета находится, в конечном счете, в ваших руках. Кто-то скажет, что митинг ничего не изменит. Это не так. Россия находится на перепутье — полномасштабная цензура еще не была введена. Если бездействовать, Россия потеряет Telegram и другие популярные сервисы. Ваше активное участие может поменять ход истории», — написал Дуров на своей странице во «ВКонтакте».

Митинг в Москве состоится в 14 часов на проспекте Сахарова. Акция организована Либертарианской партией России, согласовано с мэрией. 

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