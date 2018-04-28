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В QIWI назвали блокировки Роскомнадзора «поведением слона в посудной лавке»

28.04.2018

В QIWI назвали блокировки Роскомнадзора «поведением слона в посудной лавке».

От блокировок страдают все, кроме Telegram, сказано на странице QIWI «ВКонтакте». В компании отметили, что они выступают за свободный Рунет и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в Интернет.

«Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий», — сказано в обращении.

Провайдеры начали блокировать Telegram 16 апреля после отказа компании передать ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Блокировки коснулись, помимо QIWI, IP-адресов Google, Amazon, «ВКонтакте», «Яндекса» и других сервисов. 28 апреля Роскомнадзор  разблокировал более 3 млн IP-адресов.


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