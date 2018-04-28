Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев анонсировал разработку законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Отвечая на вопрос Сергея Брилева на канале «Россия 1» о возможном повышении пенсионного возраста, Медведев сказал, что эта тема обсуждается уже не один год.

«Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне. Решение по этому поводу, так или иначе, государству придется принимать. Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны — не создать отрицательных настроений среди людей», — цитирует премьера «Интерфакс».

11 апреля Дмитрий Медведев заявил во время отчета в Госдуме о работе правительства, что решения по вопросу повышения пенсионного возраста «давно назрели».





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