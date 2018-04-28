Роскомнадзор разблокировал более 3 млн IP-адресов

The New Times

Роскомнадзор 28 апреля разблокировал более 3 млн IP-адресов.Об этом свидетельствуют данные реестра запрещенных сайтов. На своей странице «ВКонтакте» ведомство сообщило, что сняло с блокировки три подсети зарубежных хостинг-провайдеров, но при этом IP-адреса Telegram, находящиеся в составе данных подсетей, полностью установлены и продолжают блокироваться. В реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора остались 14,5 млн IP-адресов.Провайдеры начали блокировать Telegram 16 апреля. Это произошло из-за отказа сервиса передать ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Блокировки коснулись IP-адресов Google, Amazon, «ВКонтакте», «Яндекса» и других сервисов.

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