«Связной» и «Евросеть» станут крупнейшей в мире розничной сетью hi-tech

Об этом говорится в пресс-релизе «Мегафона», которому принадлежат 100% сотового ритейлера «Евросеть». Компания договорилась с контролирующим акционером «Связного» — группой SLV —об объединении розничных сетей. В новой структуре будет больше пяти тысяч собственных магазинов. Контролирующим акционером объединенной сети станет SLV.
«Мегафон» стал единственным владельцем «Евросети» в феврале, выкупив 50% сети у «Вымпелкома».
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