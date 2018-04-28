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«Связной» и «Евросеть» станут крупнейшей в мире розничной сетью hi-tech

28.04.2018

«Связной» и «Евросеть» объединятся в крупнейшую в мире розничную сеть в сегменте высоких технологий.

Об этом говорится в пресс-релизе «Мегафона», которому принадлежат 100% сотового ритейлера «Евросеть». Компания договорилась с контролирующим акционером «Связного» —  группой SLV —об объединении розничных сетей. В новой структуре будет больше пяти тысяч собственных магазинов. Контролирующим акционером объединенной сети станет SLV.

«Мегафон» стал единственным владельцем «Евросети» в феврале, выкупив 50% сети у «Вымпелкома».


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