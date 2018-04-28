Минфин отменил грозившее бизнесу миллиардными потерями правило госзакупок

Ведомство передумало ограничивать число специальных счетов в банках, которые поставщики должны будут открывать, чтобы разместить обеспечение своих заявок на торгах по госзакупкам, передает «Интерфакс».
В 2017 году в силу вступили новые правила, обязывающие средний и малый бизнес с июля 2018 года вносить обеспечение по заявкам на торгах по госзакупкам на спецсчета в банках. Также банки обязали с начала 2019 года заключить соглашения со всеми торговыми площадками, через которые осуществляются государственные закупки. Таким образом с июля и до конца 2018 года поставщики должны были бы перед каждым аукционом закрывать предыдущий спецсчет и заново открывать его в банке, который интегрирован с проводящей торги площадкой.
Ранее Минфин собирался ввести правило, по которому участники закупок могли бы открывать специальный счет только в одном из уполномоченных банков. Эксперты, в частности, из «Опоры России», предупреждали, что из-за этого малый и средний бизнес потеряет более 100 млрд руб. из-за того, что может лишиться возможности участвовать в госзакупках в этом полугодии.
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