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Медведев предложил ввести индивидуальные контрсанкции против граждан США

28.04.2018

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ввести индивидуальные санкции против граждан США в качестве ответа на ограничения, наложенные на российских граждан американским Минфином.

По мнению Медведева, в законопроекте об ответных мерах на санкции США обязательно должны содержаться правила о том, что президент или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица-резидента Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС. Также Медведев поддержал введение ответственности за исполнение американских санкций в РФ.

Законопроект о контрсанкциях депутаты Госдумы рассмотрят 15 мая. В документе в том числе предлагается ввести запрет на импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию.


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