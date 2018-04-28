Медведев предложил ввести индивидуальные контрсанкции против граждан США

По мнению Медведева, в законопроекте об ответных мерах на санкции США обязательно должны содержаться правила о том, что президент или правительство вправе вводить индивидуальные санкции в отношении любого юридического или физического лица-резидента Соединенных Штатов Америки, передает ТАСС. Также Медведев поддержал введение ответственности за исполнение американских санкций в РФ.
Законопроект о контрсанкциях депутаты Госдумы рассмотрят 15 мая. В документе в том числе предлагается ввести запрет на импортную алкогольную, табачную и медицинскую продукцию.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Улично-парламентская республика
Государственный преступник номер один
Армения: как улица победила власть
Лукашенко испугался армянского сценария