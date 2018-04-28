В Ярославскую область московский мусор будут вывозить до конца года

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы экспертной комиссии по мониторингу экологической ситуации на полигоне Сахибы Калаевой. По ее словам, на областной полигон «Скоково» до конца года могут привозить не более чем 320 тонн отходов в сутки или 64 тыс. тонн за время действия договора. Пока в регион ТКО может привозить одна компания — ГУП «Экотехпром». Другие фирмы временно «оценивают экономическую целесообразность транспортировки».
Акции против ввоза московских отходов начались в Ярославле 18 апреля. В них приняли участие несколько сотен человек. Ранее NT писал о том, что ООО «Хартия» — компания сына генпрокурора РФ Юрия Чайки — стала оператором региональной системы вывоза мусора в Ярославской области. Договор заключается сроком почти на девять лет, его стоимость — примерно 16 млрд руб.
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