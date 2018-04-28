В Минфине США не гарантируют снятие санкций с «Русал» после сокращения доли Дерипаски

В Министерстве финансов США отказались гарантировать снятие санкций с ГК «Русал» после сокращения доли Олега Дерипаски.
Об этом в Минфине сообщили агентству Reuters. Чиновники объяснили, что ведомство проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на исключение из списка в каждом отдельном случае. Минфин отказывается публично комментировать возможные результаты или сценарии по снятию санкций.
Накануне стало известно, что основной владелец En+ Олег Дерипаска сокращает долю в компании и уходит из совета директоров. Также бизнесмен согласился уйти из совета директоров и назначении новых независимых директоров, которые получат большинство в совете. Формально En+ принадлежит всего 48,13% акций «Русала», но группа компаний осуществляет контроль через совет директоров по соглашению с другими основными акционерами.
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Об этом в Минфине сообщили агентству Reuters. Чиновники объяснили, что ведомство проводит тщательный анализ фактов и обстоятельств каждого запроса на исключение из списка в каждом отдельном случае. Минфин отказывается публично комментировать возможные результаты или сценарии по снятию санкций.
Накануне стало известно, что основной владелец En+ Олег Дерипаска сокращает долю в компании и уходит из совета директоров. Также бизнесмен согласился уйти из совета директоров и назначении новых независимых директоров, которые получат большинство в совете. Формально En+ принадлежит всего 48,13% акций «Русала», но группа компаний осуществляет контроль через совет директоров по соглашению с другими основными акционерами.
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