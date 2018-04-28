Интернет-омбудсмен заявил о невозможности заблокировать Telegram

Попытки Роскомнадзора с ограничиь доступ к мессенджеру посредством блокировки IP-адресов будет продолжаться вечно, передает РБКслова Мариничева. Интернет-омбудсмен отметил, что Telegram — это не сайт, а приложение и любая найденная брешь будет немедленно завуалирована новым обновлением. По словам Мариничева, правильнее было бы находить и блокировать производителей противоправного контента, а не сервис, который его предоставляет.
Роскомнадзор начал блокировать Telegram в России 16 апреля после соответствующего решения суда. Масcовые блокировки IP-адресов затронули хостинг-провайдеров сторонних сервисов, таких как Google, Amazon, «Яндекс»
и другие. Попытки ограничить доступ к мессенджеру привели к перебоям в работе научных и образовательных интернет-сервисов и онлайн-площадок в России.
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