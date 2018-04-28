В Кремле может смениться начальник управления по внутренней политике

Харричев может получить пост в следствии успешно проведенной президентской кампании, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к администрации Владимира Путина. Заместителя Ярина считают человеком, близким к первому замглавы администрации президента РФ Сергею Кириенко, который курирует внутреннюю политику. Источники «Ведомостей» говорят, что Кириенко уже водил Харичева на «смотрины к Путину». Чиновник якобы уже давно добивается назначения Харичева начальником управления по внутренней политике.
Во время президентской кампании Андрей Ярин был главой аппарата предвыборного штаба Владимира Путина. Александр Харичев курировал кампанию в регионах и мобилизацию избирателей.
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