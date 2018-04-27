Дерипаска сокращает долю в En+ и уходит из совета директоров компании

Дерипаска согласился сократить долю участия в компании с 66% до меньше чем 50%, говорится в сообщении En+. Также бизнесмен согласился с предложением независимого директора лорда Грега Баркера о своем уходе из совета директоров и назначении новых независимых директоров, которые получат большинство в совете.
6 апреля Минфин США включил Олега Дерипаску и несколько других отечественных бизнесменов и аффилированные с ними компании в санкционный список (SDN). Таким образом Белый дом ответил на вмешательство в президентские выборы 2016 года, в которых обвиняет власти РФ.
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