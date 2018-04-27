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Суд оставил в СИЗО экс-директора «Гоголь-центра» Малобродского

27.04.2018

Басманный суд Москвы оставил в СИЗО бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского.

Об этом сообщает «Медуза». Ранее представитель прокуратуры заявила, что не находит оснований для изменения меры пресечения на домашний арест для экс-директора «Гоголь-центра». При этом об изменении суд попросило следствие, аргументировав тем, что расследование уже завершено и Малобродский не сможет уничтожить какие-либо доказательства.

Бывший директор «Гоголь-центра» обвиняется в хищении бюджетных средств, выделенных из бюджета театральной компании «Седьмая студия» на постановки в рамках проекта «Платформа». По этому же делу под домашним арестом находятся режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТ Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший главный бухгалтер студии Нина Масляева. Еще один фигурант продюсер Екатерина Воронова покинула Россию. Она объявлена в розыск.


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