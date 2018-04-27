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В Китае из-за нападения неизвестного с ножом погибли 7 школьников

27.04.2018

В Китае из-за нападения неизвестного с ножом погибли 7 школьников и еще 12 пострадали.

Неизвестный напал на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси, когда они возвращались домой, говорится на официальной странице в социальной сети Weibo. Пострадавшие дети доставлены в больницу.

Нападавшего удалось задержать, причины его действий пока не сообщаются.

В  2017 году в результате нападения вооруженного ножом мужчины пять школьников младших классов из китайского города Вэньчан получили ранения.

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