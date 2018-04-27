The New Times

В Китае из-за нападения неизвестного с ножом погибли 7 школьников и еще 12 пострадали.Неизвестный напал на учащихся средней школы в китайской провинции Шэньси, когда они возвращались домой, говорится на официальной странице в социальной сети Weibo. Пострадавшие дети доставлены в больницу.Нападавшего удалось задержать, причины его действий пока не сообщаются.В 2017 году в результате нападения вооруженного ножом мужчины пять школьников младших классов из китайского города Вэньчан получили ранения.

Читайте также:

Улично-парламентская республика

Государственный преступник номер один

Армения: как улица победила власть

Лукашенко испугался армянского сценария