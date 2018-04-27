ФСБ пришла в администрацию Серпуховского района Московской области

Сотрудники правоохранительных органов при участии ФСБ проводят обыски у заместителей главы Серпуховского района Московской области. Ранее глава района Александр Шестун заявлял о давлении со стороны ФСБ.
«Сотрудники ФСБ проводят обыски у заместителей главы Серпуховского района Марины Атаманюк и Ирины Филатовой. Были изъяты некоторые документы. На данный момент представители ФСБ о чем-то беседуют с Атаманюк», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе районной администрации.По мнению собеседника, обыски связаны с давлением на главу Серпуховского района Александра Шестуна, который выступает за недопустимость завоза мусора на полигон «Лесная».
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